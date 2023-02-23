23 февраля в Верхошижемье пройдет День зимних видов спорта

Кировчане смогут поучаствовать в гонках на тюбингах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 февраля на территории лыжного клуба «Шижма» в Верхошижемском районе пройдет День зимних видов спорта. Подробнее о мероприятии рассказали в министерстве спорта и туризма Кировской области.

Событие приурочено к девятой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

Открытие состоится в 11.00, а после разминки спортсменов начнутся соревнования:

- семейные спринт-эстафеты по лыжным гонкам;

- скандинавская ходьба;

- перетягивание каната;

- турнир по мини-футболу на снегу;

- семейные гонки на тюбингах.

Так же гостей ждет шоу с аниматорами и конкурс «Семейная фотография». Для участия необходимо сделать кадр в фотозоне и выложить ее в соцсети с хештегами: #ДеньЗимнихВидовСпорта #kirovsport #ШИЖМА. Победитель получит приз от аниматоров.