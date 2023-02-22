В Котельниче откроют филиал лаборатории областной больницы

Лабораторию откроют во втором квартале нынешнего года. Фото: минздрав Кировской области

Кировская областная клиническая больница откроет филиал лаборатории в Котельниче, на базе центральной районной больницы (ЦРБ). Срок - до конца второго квартала 2023 года.

Лабораторию создадут «под ключ», что позволит снять с ЦРБ траты на реагенты и расходные материалы. Проектно-сметная документация сделана, само помещение начнут готовить уже в ближайшее время.

По данным министерства здравоохранения региона, всех сотрудников лаборатории в Котельниче примут в штат централизованной лаборатории областной больницы.

Ранее стало известно об открытии очередных фельдшерско-акушерских пунктов в районах Кировской области.