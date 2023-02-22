До 24 февраля Кировская область отнесена к желтому уровню погодной опасности

Гололед - практически ежедневное явление для зимы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области объявлено метеопредупреждение: местами возможна гололедица. На карте предупреждений по ПФО Гидрометцентра России наш регион отнесен к желтому уровню погодной опасности.

Метеопредупреждение продлится до 7 часов утра пятницы, 24 февраля. Однако кировские синоптики уточняют, что ничего особенного в этом предупреждении нет.

- Гололедица прогнозируется в зимний период практически ежедневно и включается в прогноз, размещаемый нами, - отметили в ЦГМС.

Напомним, ранее мы публиковали прогноз погоды на 20-24 февраля для Кирова и Кировской области.