Руководитель фонда «Zа Вятку» поддержал идею о поддержке семей участников СВО

«Семьи сражающихся за нашу страну необходимо поддержать» - Сергей Крутиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель фонда «Zа Вятку» поддержал инициативу президента РФ о создании фонда помощи семьям участников СВО. Его комментарием поделились в региональном правительстве.

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Одной из затронутых тем стала поддержка семей военнослужащих, которые находятся на передовой. Сергей Крутиков поддержал эту идею.

- Наших сил не хватит для охвата всех сфер. Вернувшиеся с фронта люди будут нуждаться в трудоустройстве, также некоторым понадобится медицинская реабилитация. Семьи сражающихся за нашу страну необходимо поддержать, - прокомментировал Сергей Александрович.