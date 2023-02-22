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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:56

Руководитель фонда «Zа Вятку» поддержал идею о поддержке семей участников СВО

Сергей Крутиков дал свой комментарий о выступлении Владимира Путина 21 февраля
Артем ЗАМЯТИН
«Семьи сражающихся за нашу страну необходимо поддержать» - Сергей Крутиков.

«Семьи сражающихся за нашу страну необходимо поддержать» - Сергей Крутиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель фонда «Zа Вятку» поддержал инициативу президента РФ о создании фонда помощи семьям участников СВО. Его комментарием поделились в региональном правительстве.

Во вторник, 21 февраля, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Одной из затронутых тем стала поддержка семей военнослужащих, которые находятся на передовой. Сергей Крутиков поддержал эту идею.

- Наших сил не хватит для охвата всех сфер. Вернувшиеся с фронта люди будут нуждаться в трудоустройстве, также некоторым понадобится медицинская реабилитация. Семьи сражающихся за нашу страну необходимо поддержать, - прокомментировал Сергей Александрович.