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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:00

На фасадах кировских школ установят мемориальные доски в честь выпускников, погибших в СВО

Инициативу проявили ветераны Афганистана и «Боевое братство»
Артем ЗАМЯТИН
Мемориалы будут повещены выпускникам данных школ.

Мемориалы будут повещены выпускникам данных школ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты кировской гордумы поддержали инициативу об установке мемориальных досок на фасадах школ. Памятники установят в честь выпускников, погибших во время исполнения воинского долга, в том числе во время специальной военной операции.

Инициатива принадлежит региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и кировскому отделению всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Ранее мы рассказывали, что со следующего года бюджетников освободят от платы за детсад.