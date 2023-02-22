На фасадах кировских школ установят мемориальные доски в честь выпускников, погибших в СВО

Мемориалы будут повещены выпускникам данных школ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты кировской гордумы поддержали инициативу об установке мемориальных досок на фасадах школ. Памятники установят в честь выпускников, погибших во время исполнения воинского долга, в том числе во время специальной военной операции.

Инициатива принадлежит региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и кировскому отделению всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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