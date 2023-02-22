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НовостиОбщество22 февраля 2023 8:51

В январе 2023 года в Кировской области снизилась инфляция

В регионе замедлился рост цен на молочную продукцию, хлебобулочные изделий, макароны и сахар
Артем ЗАМЯТИН
Инфляция в регионе снизилась до 12,30%.

Инфляция в регионе снизилась до 12,30%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области снизилась инфляция. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В декабре прошлого года уровень инфляции в нашем регионе составлял 12,52 %. А в январе 2023 года показатель снизился до 12,30%. На это повлияли: снижение издержек со стороны производителей, расширение предложений на отдельные товары и сдержанная потребительская активность.

Отметим, что в Кировской области замедлился рост цен на молочную продукцию, хлебобулочные изделий, макароны и сахар.

Добавим, что по ПФО инфляция составляет 11,71%, по стране - 11,77%.