Управляющая компания заплатила 150 тысяч кировчанке, пострадавшей из-за гололеда

Управляющая компания выплатила пенсионерке крупную компенсацию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Кировской области помогла 79-летней пенсионерке добиться компенсации от управляющей компании.

Зимой соцсети заполняют жалобы на плохую работу УК: дороги не убирают, крыши не чистят, снег не вывозят и т. д. И иногда такое бездействие приводит к печальным последствиям. Так, 79-летняя кировчанка серьезно пострадала из-за гололеда.

ЧП произошло у дома № 10 по улице Менделеева. Там потерпевшая поскользнулась и упала, получив закрытый перелом ноги.

Проверка показала, что в инциденте виновата управляющая компания, которая некачественно убирала двор.

В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону потерпевшей. УК заплатила пенсионерке 150 тысяч рублей.