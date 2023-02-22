Мошенники попытались украсть у кировчанки миллион рублей

Начальник управления полиции лично поблагодарил менеджера и руководителя офиса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники банка предотвратили перевод крупной суммы денег мошенникам. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Как выяснили в ведомстве, 70-летней кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Ему удалось убедить женщину перевести миллион рублей на «безопасный счет».

Пенсионерка незамедлительно отправилась в банк, где попросила специалистов помочь ей провести операцию. Менеджер сразу поняла, что женщина действует по чужой инструкции и убедила ее не делать перевод, а обратиться в полицию.

Начальник управления полковник полиции Александр Вдовкин лично поблагодарил менеджера и руководителя офиса за активную гражданскую позицию. По факту происшествия завели уголовное дело.