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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:24

Мошенники попытались украсть у кировчанки миллион рублей

Работники банка смогли уберечь женщину от аферистов
Артем ЗАМЯТИН
Начальник управления полиции лично поблагодарил менеджера и руководителя офиса.

Начальник управления полиции лично поблагодарил менеджера и руководителя офиса.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники банка предотвратили перевод крупной суммы денег мошенникам. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Как выяснили в ведомстве, 70-летней кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Ему удалось убедить женщину перевести миллион рублей на «безопасный счет».

Пенсионерка незамедлительно отправилась в банк, где попросила специалистов помочь ей провести операцию. Менеджер сразу поняла, что женщина действует по чужой инструкции и убедила ее не делать перевод, а обратиться в полицию.

Начальник управления полковник полиции Александр Вдовкин лично поблагодарил менеджера и руководителя офиса за активную гражданскую позицию. По факту происшествия завели уголовное дело.