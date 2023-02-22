В Омутнинском районе осудили виновника ДТП, где погибли две девочки

Осужденный не справился с управлением и вылетел в кювет. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

57-летнего жителя Свердловской области, спровоцировавшего ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние девочки, осудили. Подробностями дела поделились в прокуратуре Кировской области.

Страшная авария произошла 22 сентября 2022 года. Известно, что мужчина ехал за рулем автомобиля «Хендай ix35» по трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». На территории Афанасьевского района осужденный превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. В итоге автомобиль перевернулся, что обернулось печально для его пассажирок - девочки 16 и 17 лет получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались.

Сам водитель выжил, но получил серьезное повреждение позвоночника. Мужчину госпитализировали.

В ходе расследования водитель признался в нарушении правил дорожного движения.

Суд, рассмотрев материалы дела, счел мужчину виновным. Его осудили на два года лишения свободы. Столько же мужчина не сможет сесть за руль автомобиля.

Учитывая смягчающие обстоятельства, в частности наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, срок водителя сделали условным.