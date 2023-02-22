Житель Омутнинска больше года избивал свою падчерицу

12-летняя школьница больше года страдала от побоев отчима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Омутнинска вскоре окажется на скамье подсудимых. Как рассказали в СУ СКР по Кировской области, мужчине предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетней падчерицы.

Как выяснили следователи, подозреваемый больше года систематически избивал 12-летнюю школьницу. С ноября 2021 по декабрь 2022 год он регулярно наносил ей побои.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Следователи выясняют детали произошедшего.

К сожалению, это далеко не первый подобный инцидент в нашем регионе. К примеру, 38-летнему жителю Нолинского района также грозит суд за регулярное истязания 14-летней падчерицы.