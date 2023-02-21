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НовостиОбщество21 февраля 2023 15:30

Часть кировских бюджетников освободят от платы за детсад, но со следующего года

Расходы покроют из городской казны
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сотрудников освободят от родительской платы.

Сотрудников освободят от родительской платы.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Работников муниципальных дошкольных учреждений Кирова ждет еще одна мера соцподдержки. Ее согласовали депутаты Кировской городской Думы.

Сотрудников освободят от родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские садики. Для этого получатели льготы должны жить и работать на территории города Кирова. Все расходы покроют из муниципального бюджета. Правда, с 1 января 2024 года.

В числе прочих думских решений, к примеру, установка мемориальных досок на фасадах школ в память об их выпускниках, погибших в боевых действиях. С этой инициативой обратились «Боевое братство» и областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане.