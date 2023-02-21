Часть кировских бюджетников освободят от платы за детсад, но со следующего года

Сотрудников освободят от родительской платы. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Работников муниципальных дошкольных учреждений Кирова ждет еще одна мера соцподдержки. Ее согласовали депутаты Кировской городской Думы.

Сотрудников освободят от родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские садики. Для этого получатели льготы должны жить и работать на территории города Кирова. Все расходы покроют из муниципального бюджета. Правда, с 1 января 2024 года.

В числе прочих думских решений, к примеру, установка мемориальных досок на фасадах школ в память об их выпускниках, погибших в боевых действиях. С этой инициативой обратились «Боевое братство» и областная общественная организация инвалидов войны в Афганистане.