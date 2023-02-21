В Кировской области начались Всероссийские соревнования по биатлону

Кировскую область представят 17 спортсменов. ФОТО: Министерство спорта и туризма Кировской области

Во вторник, 21 февраля, в комплексе «Перекоп» стартовали Всероссийские соревнования по биатлону. Подробностями и расписанием турнира поделились в министерстве спорта и туризма Кировской области.

Первенство России по биатлону среди юношей и девушек пройдет с 21 до 25 февраля. Кировскую область представят 17 спортсменов, а всего принимают участие 242 человека из 34 регионов.

Расписание соревнований:

22 февраля, среда

- С 09.20 до 09.40 - Церемония открытия;

- С 10.00 до 10.50 - Пристрелка юноши;

- С 11.00 - Спринт 6 км юноши;

- С 13.00 до 13.50 - Пристрелка девушки;

- С 14.00 - Спринт 4,5 км девушки.

Церемония награждения проходит после окончания каждой дисциплины.

Подробное расписание на остальные дни можно узнать в группе министерства спорта и туризма Кировской области: https://vk.com/youthsport43