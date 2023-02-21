Соколов по итогам послания Путина раздал поручения кировским министерствам

Глава региона присутствовал на оглашении послания. ФОТО: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов присутствовал в зале во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

По окончании обращения Соколов направил всем членам правительства Кировской области поручения по разным направлениям. Это, в частности, создание фонда поддержки участников спецоперации, патриотическое воспитание молодежи, строительство дорог и продолжение газификации. По словам главы региона, уже завтра, 22 февраля, эти вопросы будут прорабатывать на правительственной планерке.

Одним из пунктов послания президента стала поддержка рабочих оборонных предприятий, в том числе строительство для них арендного жилья. У властей Кировской области такая идея уже есть: арендные дома для оборонных заводов вошли в пятилетний план развития строительства.