Опубликовано расписание автобусов и стоимость проезда из Кирова в Рудничный и Чебоксары

Оба автобуса будут ходить ежедневно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со вторника, 21 февраля, открывают новые междугородние автобусные маршруты. Подробности сообщает министерство транспорта Кировской области.

Маршрут № 247 (Рудничный - Киров) свяжет областную столицу с Верхнекамским округом. Автобусы будут ходить ежедневно, стоимость проезда - 800 рублей. Из Рудничного транспорт будет выходить в 05.10, из Кирса - в 06.20. Обратный рейс из Кирова - в 14.35. К слову, ранее автобус ходил до Рудничного лишь трижды в неделю.

Автобусное сообщение с Чувашской Республикой обеспечит маршрут № 5923 (Киров - Чебоксары). Проезд стоит 1 200 рублей, маршрут проходит через Сернур и Советский. С автовокзала Кирова автобус отправляется ежедневно в 07.00, из Чебоксар - в 07.25.

Оба маршрута будут обслуживаться «Фордами» малого класса.

Напомним, ранее власти анонсировали скорое возобновление автобусных поездок для Коробовщины и Черепанова.