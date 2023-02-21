Кировские врачи провели четыре сложнейшие операции женщине, пострадавшей в ДТП

Женщина провела месяц в больнице. Фото: Иван Макеев

В Кирове врачи провели несколько сложных операций, чтобы спасти жизнь женщине, пострадавшей в ДТП. Подробностями поделились в региональном Минздраве.

В начале января в Нолинском районе случилась авария с участием грузовика и легковой машины. Пострадавшая получила множество травм, ее на скорой привезли в районную ЦРБ. Там врачи диагностировали у пациентки закрытые переломы ребер, ушиб легких, перелом ключицы, осколочный перелом голени и открытый перелом локтевой кости, а также вывих костей предплечья.

Позже женщину доставили вертолетом санавиации в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, где ее лечением занимались врачи сразу трех отделений. Первые две операции врачи провели в день поступления пациентки, еще две позднее.

В стационаре женщина провела месяц. На прошлой неделе ее выписали, она продолжает лечение амбулаторно.