Житель Кировской области чуть не зарезал своего знакомого

Вмешавшаяся соседка остановила драку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кировской области обвиняется в покушении на убийство своего знакомого. Подробностями инцидента поделились в региональном следкоме.

Сотрудники ведомства установили, что в Нововятском районе 48-летний мужчина распивал алкоголь со своим товарищем. Во время застолья между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Тогда обвиняемый схватил нож и начал наносить удары своему 38-летнему оппоненту. В драку вмешалась соседка по квартире, которая остановила поножовщину. Потерпевшему вызвали скорую и госпитализировали.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.