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НовостиОбщество21 февраля 2023 9:50

Кировская область подписала соглашение с РСМ

Уже планируются мероприятия на 2023-2024 годы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Документ подписали на встрече в Москве. Фото: kirovreg.ru

Документ подписали на встрече в Москве. Фото: kirovreg.ru

Кировская область и Российский союз молодежи (РСМ) будут сотрудничать в патриотическом воспитании, поддержке творчества, социалке и содействии занятости. Соглашение подписали губернатор Александр Соколов и председатель РСМ Павел Красноруцкий.

В план мероприятий на 2023-2024 годы уже включены окружная школа для студентов и этап Всероссийской программы «Пространство развития».

Напомним, ранее стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве между Кировской и Гомельской областями. Белорусская делегация как раз работает в нашем городе.