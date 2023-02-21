Кировская область подписала соглашение с РСМ

Документ подписали на встрече в Москве. Фото: kirovreg.ru

Кировская область и Российский союз молодежи (РСМ) будут сотрудничать в патриотическом воспитании, поддержке творчества, социалке и содействии занятости. Соглашение подписали губернатор Александр Соколов и председатель РСМ Павел Красноруцкий.

В план мероприятий на 2023-2024 годы уже включены окружная школа для студентов и этап Всероссийской программы «Пространство развития».

Напомним, ранее стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве между Кировской и Гомельской областями. Белорусская делегация как раз работает в нашем городе.