Проект строительства улицы Калинина в Кирове предложили отклонить

Одни публичные слушания уже состоялись, другие проведут уже с обновленным проектом. Фото: киров.рф

В Кирове решили строить участок улицы Калинина (от Сурикова до Чапаева). Здесь предлагают обустроить дорогу, тротуары и освещение.

Уже состоялись первые публичные слушания. В них участвовали жильцы домов, которые выкупят под строительство дороги.

- С учетом мнения граждан рекомендовано отклонить документацию по планировке территории и направить ее на доработку, - сообщила и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Елена Донскова.

Кировчане считают, что четырехполосная дорога слишком велика. По оси участка можно сделать бульвар, а по обе стороны от него - проезжие части (по одной полосе). Другой участок улицы Калинина в свое время спроектировали именно так.

После доработки проекта должны пройти еще одни публичные слушания с горожанами.