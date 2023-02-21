Предлагаемые кировчанам зарплаты выросли в среднем на 4,5 тысячи рублей

Зарплатные аппетиты кировчан ниже общероссийских Фото: Евгения ГУСЕВА

В январе 2023 года зарплатные предложения работодателей Кировской области выросли по сравнению с началом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные исследования HeadHunter (hh.ru).

В прошлом году среднее предложение составляло 39 737 рублей, а по итогам нынешнего января оно дошло уже до 44 216 рублей. Такие цифры эксперты высчитали, проанализировав вакансии, опубликованные по Кировской области.

- Больше всего - на 12 297 рублей - выросли средние предлагаемые зарплаты для менеджеров высшего звена, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru по Поволжью Анна Буслова. - В топе по росту зарплат также информационные технологии (интернет, телеком) и производство.

Зарплатные ожидания самих кировчан тоже увеличились: в среднем сограждане хотят зарабатывать уже по 39 118 рублей. Рост по сравнению с январем 2022-го - более 3 тысяч рублей. Хотя в целом по России этот показатель увеличился еще сильнее, на 4,5 тысячи рублей.