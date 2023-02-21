1 марта в Кировской области заканчивается сезон охоты на кабана

В конце сезона необходимо сдать разрешение на охоту, что бы получить его повторно. Фото: Дмитрий БРУШКО

Министерство охраны окружающей среды Кировской области предупреждает о завершении сезона охоты.

С 1 марта запрещается отстреливать кабана, птиц и пушных зверей. На волка разрешается охотится до конца первого месяца весны. Также в ведомстве напоминают, что необходимо сдать сведения о добыче кабана в течении 10 дней или по окончанию действия разрешения, на птиц и пушных зверей - срок 20 дней.

В конце сезона все разрешения на охоту необходимо сдать в места их получения, в ином случае его не выдадут повторно.