Двух подростков из Кирова судят за пьяную драку и экстремистские крики

Дело уже передано в суд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Двоих 17-летних кировчан будут судить за целый ряд преступлений.

По версии следствия, один из парней, будучи нетрезвым, на улице Сутырина «публично высказал призывы к осуществлению экстремистской деятельности неопределенному кругу лиц». Молодой человек «испытывал неприязнь к лицам неславянского происхождения».

Далее он и его приятель публично выкрикивали националистические лозунги. 33-летний мужчина, проходивший в тот момент мимо, сделал им замечание. А в ответ получил побои.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам идеологической ненависти и вражды, с применением насилия к гражданину, группой лиц).

По данным СУ СКР по Кировской области, дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.