Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 февраля 2023 8:01

Двух подростков из Кирова судят за пьяную драку и экстремистские крики

Случайный прохожий пытался сделать замечание, за что получил побои
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Дело уже передано в суд

Дело уже передано в суд

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Двоих 17-летних кировчан будут судить за целый ряд преступлений.

По версии следствия, один из парней, будучи нетрезвым, на улице Сутырина «публично высказал призывы к осуществлению экстремистской деятельности неопределенному кругу лиц». Молодой человек «испытывал неприязнь к лицам неславянского происхождения».

Далее он и его приятель публично выкрикивали националистические лозунги. 33-летний мужчина, проходивший в тот момент мимо, сделал им замечание. А в ответ получил побои.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам идеологической ненависти и вражды, с применением насилия к гражданину, группой лиц).

По данным СУ СКР по Кировской области, дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.