В Кирове 21 и 22 февраля пройдут плановые отключения воды

узнавайте график и места подвоза воды на официальном сайте. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Кировский Водоканал предупреждает об отключении воды 21 и 22 февраля. В связи с работами на сетях водоснабжения не будет по этим адресам:

21 февраля

Ленинский район с 09.00 до 16.00:

- улица Ульяновская в домах: 2, 2/1;

- улица Упита в домах: 3, 5, 5/3, 7а, 7/2;

- улица Луганская в домах: 62, 64.

Первомайский район с 09.00 до 19.00:

- улица Холуновская в доме 15.

22 февраля

Ленинский район с 09.00 до 19.00:

- улица Ленина в домах: 196, 196а, 198, 198а, 198к;

- улица Рудницкого в домах: 3, 10, 12.

Места подвоза воды можно узнать на официальном сайте Водоканала: https://www.vdkanal.ru/punkt-podvoza-vody