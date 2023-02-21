6-летний мальчик пострадал при столкновении машин в Кирове

Иномарки столкнулись утром в понедельник. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Вчера, 20 февраля, в 7 часов 50 минут столкнулись две иномарки. Авария произошла у дома на улице Маршала Конева, 7.

По предварительным данным кировской Госавтоинспекции, столкнулись «Митсубиси» и «Шевроле Авео». В результате ДТП 6-летний мальчик (пассажир «Шевроле») получил травмы. О других пострадавших, как и о причинах аварии, пока не сообщается.

Всего за понедельник, 20 февраля, в Кировской области зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий. В них 8 человек получили травмы.