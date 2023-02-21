Троих кировчан судят за организацию наркопритона

Прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение для троих кировчан (30, 19 и 18 лет). Они обвиняются в совершении целого ряда преступлений.

По версии следствия, в мае - ноябре 2022 года один из обвиняемых открыл наркопритон в квартире своей матери в многоквартирном доме по улице Московской. Он же склонил двоих жителей города - девушку и молодого человека - к употреблению запрещенных веществ. Помимо этого, соучастники использовали ту квартиру как место фасовки и хранения наркотиков.

В зависимости от роли и степени участия трое подельников обвиняются в преступлениях по ч. 3 ст. 30, п. «а» и «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств), п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация и содержание притона для потребления наркотических средств). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.