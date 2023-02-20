В Кирове за зимний период выявили 503 случая нарушения содержания придомовых территорий

Более 100 человек оштрафованы за некачественную чистку дворов и крыш.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сотрудники прокуратуры Кировской области проверяют содержание придомовых территорий и улиц города. За зимний период 2022 – 2023 года выявлен ряд нарушений:
- 80 случаев неудовлетворительного содержания улиц, 28 человек привлеки к ответственности;
- 503 случая плохого содержания крыш домов и придомовых территорий, 103 человека привлекли к ответственности.
Действия ведомства заставили подрядчиков более ответственно относится к работе. Проверки продолжаются.