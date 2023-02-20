Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 16:23

В Кирове за зимний период выявили 503 случая нарушения содержания придомовых территорий

Сотрудники прокуратуры продолжают проверки
Артем ЗАМЯТИН
Более 100 человек оштрафованы за некачественную чистку дворов и крыш.

Более 100 человек оштрафованы за некачественную чистку дворов и крыш.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры Кировской области проверяют содержание придомовых территорий и улиц города. За зимний период 2022 – 2023 года выявлен ряд нарушений:

- 80 случаев неудовлетворительного содержания улиц, 28 человек привлеки к ответственности;

- 503 случая плохого содержания крыш домов и придомовых территорий, 103 человека привлекли к ответственности.

Действия ведомства заставили подрядчиков более ответственно относится к работе. Проверки продолжаются.