Жители деревни Суворовы вынуждены добираться пешком до соседних деревень, чтобы на автобусе доехать до Кирова

Чтобы добраться до ближайшей остановки люди вынуждены идти 2 километра по трассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Суворовы Слободского района живут более 200 человек. Многодетные семьи охотно обустраиваются в небольшом населенном пункте.

Но местным жителям приходится ежедневно сталкиваться с отсутствием общественного транспорта. Чтобы добраться до Кирова, людям нужно преодолевать до 2 км пешком до ближайших деревень, где есть остановки.

Причем преодолевать этот путь люди вынуждены прямо по трассе, рискуя попасть под колеса автомобилей.

За помощью жители деревни обратились в кировское отделение ОНФ. Активисты считают, что проблему можно решить, поставив в населенном пункте остановку и продлить до нее маршруты автобусов № 121 и № 21. Также необходимо увеличить количество маршрутов.

Активисты отправили обращение в министерство транспорта и прокуратуру.