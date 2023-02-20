Кировских автомобилистов просят быть аккуратными при движении рядом с лесополосой

На Южном обходе города Кирова стоят ограждения которые не дают животным выйти на дорогу. Фото: Павел КЛОКОВ

Правительство Кировской области просит водителей быть аккуратнее при проезде рядом с лесополосой.

Только за январь 2023 года в регионе зарегистрированы три ДТП с участием диких животных. Происшествия произошли в Санчурском, Унинском и Юрьянском районах.

- Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и ПДД, особенно в вечернее или ночное время. Если вы заметили у обочин дорог дикое животное, то следует сбавить скорость и при возможности предупредить остальных участников движения. Это сохранит жизнь и здоровье не только людям, но и зверям – сказали в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Так же в правительстве отметили, что на Южном обходе города Кирова установлены специальные ограждения, которые не дают животным выйти на дорогу.