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НовостиОбщество20 февраля 2023 14:50

Кировских автомобилистов просят быть аккуратными при движении рядом с лесополосой

Только за январь текущего года в области произошло 3 аварии с животными
Артем ЗАМЯТИН
На Южном обходе города Кирова стоят ограждения которые не дают животным выйти на дорогу.

На Южном обходе города Кирова стоят ограждения которые не дают животным выйти на дорогу.

Фото: Павел КЛОКОВ

Правительство Кировской области просит водителей быть аккуратнее при проезде рядом с лесополосой.

Только за январь 2023 года в регионе зарегистрированы три ДТП с участием диких животных. Происшествия произошли в Санчурском, Унинском и Юрьянском районах.

- Просим автомобилистов соблюдать скоростной режим и ПДД, особенно в вечернее или ночное время. Если вы заметили у обочин дорог дикое животное, то следует сбавить скорость и при возможности предупредить остальных участников движения. Это сохранит жизнь и здоровье не только людям, но и зверям – сказали в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Так же в правительстве отметили, что на Южном обходе города Кирова установлены специальные ограждения, которые не дают животным выйти на дорогу.