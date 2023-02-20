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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:58

В ночь с 20 на 21 февраля снег вывезут с девяти улиц Кирова

Водителей просят на оставлять машины на обочинах, чтобы не препятствовать работе спецтехники
Анастасия Николаенко
Работы преимущественно пройдут в ночное время.

Работы преимущественно пройдут в ночное время.

Фото: Ксения Высотина

В Кирове продолжаются ежедневные работы по уборке улиц города от снега. Графиком работы на ближайшую ночь поделились в горадминистрации.

Спецтехника будет совершать выезды преимущественно в ночное время. По плану, работы пройдут на следующих участках:

- улица Ивана Попова, между улицами Щорса и Советской;

- улица Воровского, между улицей Солнечной и проспектом Строителей;

- улица Солнечная, между улицами Московской и Воровского;

- улица Московская, между улицами Ленина и Набережной Грина;

- улица Молодой Гвардии, между улицами Казанской и Ленина;

- улица Спасская, между улицами Свободы и Ленина;

- улица Кольцова;

- Театральная площадь;

- участок от дома № 5 по улице Заречной до улицы Павла Корчагина.

Автовладельцев просят не парковать машины на обочинах, чтобы не мешать проезду спецтехники.