В ночь с 20 на 21 февраля снег вывезут с девяти улиц Кирова

Работы преимущественно пройдут в ночное время.
Фото: Ксения Высотина
В Кирове продолжаются ежедневные работы по уборке улиц города от снега. Графиком работы на ближайшую ночь поделились в горадминистрации.
Спецтехника будет совершать выезды преимущественно в ночное время. По плану, работы пройдут на следующих участках:
- улица Ивана Попова, между улицами Щорса и Советской;
- улица Воровского, между улицей Солнечной и проспектом Строителей;
- улица Солнечная, между улицами Московской и Воровского;
- улица Московская, между улицами Ленина и Набережной Грина;
- улица Молодой Гвардии, между улицами Казанской и Ленина;
- улица Спасская, между улицами Свободы и Ленина;
- улица Кольцова;
- Театральная площадь;
- участок от дома № 5 по улице Заречной до улицы Павла Корчагина.
Автовладельцев просят не парковать машины на обочинах, чтобы не мешать проезду спецтехники.