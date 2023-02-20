71-летнего кировчанина подозревают в краже денег у кондуктора

Пенсионер пытался стащить 3 тысячи рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

На днях в полицию сообщили о ЧП в салоне автобуса в Кирове: из сумки кондуктора пропали 3 тысячи рублей. Подробности рассказали в УМВД России по Кировской области.

Однако сбежать злоумышленник не успел: кондуктор заметила, что деньги пропали. Уйти ему женщина не позволила.

Подозреваемого задержал прибывший наряд патрульно-постовой службы. Его личность установили: это 71-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы сообщали о рецидивисте, пытавшемся украсть телефон у ребенка. Он не смог убежать от Росгвардии, а телефон выронил при погоне.