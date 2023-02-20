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НовостиОбщество20 февраля 2023 12:37

«Электропривод» готовится выпускать гражданскую авиатехнику

Предприятие получило сертификат Росавиации
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
У «Электропривода» 65-летний опыт разработки авиационных агрегатов

У «Электропривода» 65-летний опыт разработки авиационных агрегатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Электропривод» получило сертификат Росавиации. Теперь кировская компания имеет право на разработку авиационной техники гражданского назначения.

- Сертификат распространяется на разработку, модификацию, контроль серийного производства, соответствия требованиям летной годности и отсутствия небезопасных состояний компонентов, - уточняют в правительстве Кировской области.

У «Электропривода» 65-летний опыт разработки авиационных агрегатов. Власти считают, что новый сертификат - это новая возможность решения таких вопросов, как достижение технологического суверенитета России.