«Электропривод» готовится выпускать гражданскую авиатехнику

У «Электропривода» 65-летний опыт разработки авиационных агрегатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Электропривод» получило сертификат Росавиации. Теперь кировская компания имеет право на разработку авиационной техники гражданского назначения.

- Сертификат распространяется на разработку, модификацию, контроль серийного производства, соответствия требованиям летной годности и отсутствия небезопасных состояний компонентов, - уточняют в правительстве Кировской области.

У «Электропривода» 65-летний опыт разработки авиационных агрегатов. Власти считают, что новый сертификат - это новая возможность решения таких вопросов, как достижение технологического суверенитета России.