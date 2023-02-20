В Кирове 27 февраля пройдет горячая линия с представителями управления опеки и попечительства

Если вы знайте о случаях правонарушений по отношению к детям то сообщите в органы опеки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове состоится горячая линия для приема сообщений о неблагополучных семьях. Об этом сообщили в городской администрации.

27 февраля с 09.00 до 11.00 представители управления опеки и попечительства будет принимать звонки от жителей нашего города. Кировчане могут сообщить о неблагополучных семьях или о фактах жестокого обращения с детьми.

Горячая линия пройдет в рамках акции «Детство без жестокости». Если вы обладайте информацией о случаях нарушения прав детей, то сообщите по номеру: 8 (8332) 54-64-34.