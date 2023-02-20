Кирово-Чепецк получит деньги на реализацию 8 проектов ППМИ

В рамках ППМИ отремонтируют спортплощадки и объекты лыжной инфраструктуры. Фото: правительство Кировской области

В 2023 году в Кирово-Чепецке реализуют 8 идей по проекту поддержки местных инициатив (ППМИ). Подробностями делится пресс-служба правительства Кировской области.

В конкурсе победили 5 проектов:

- ремонт лыжной базы (ул. Спортивная, 8);

- ремонт корта между домами № 9 и № 13 по ул. Молодежной;

- освещение лыжной трассы («Карпаты»);

- устройство спортплощадки (ул. Первомайская, 13);

- ремонт крыльца и центрального входа (с пандусом) здания художественной школы (ул. Революции, 20).

Кроме того, дополнительно 99,85 миллиона рублей дадут на три проекта, не победившие в конкурсе:

- устройство детской площадки (ул. Чепецкая, 7);

- благоустройство придомовой территории (проспект Кирова, 4);

- ремонт тротуара с заменой остановки (от дома № 11 до дома № 13 по ул. Луначарского).