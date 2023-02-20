В Кировской области двое подростков подозреваются в угоне

Подросткам удалось угнать первый автомобиль, однако со вторым возникли проблемы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Двое подростков из Верхнекамского района подозреваются в угоне двух автомобилей. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

По версии следствия, двое жителей поселка Лесной заранее сговорились и решили завладеть машиной. Сначала они угнали автомобиль LADA 111930. Второй целью злоумышленников оказался автомобиль «ВАЗ 21150», однако молодые люди не смогли запустить двигатель и сбежали с места преступления.

Уголовное дело заведено по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц).

Личности подозреваемых установлены, их задержали. Молодые люди могут отправиться за решетку на пять лет.