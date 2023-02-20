В Советске стартовал ремонт здания, где откроют филиал медколледжа

Учебное заведение будет рассчитано на 75 студентов. ФОТО: Минздрав Кировской области

В Советске начали ремонтировать здание для открытия филиала медицинского колледжа. Этой новостью поделились в областном минздраве.

На проведение работ выделили 38 миллионов рублей из регионального бюджета. Подрядчик уже начали перепланировку, ему необходимо отремонтировать 1100 квадратных метров.

Филиал разместится рядом с Советской ЦРБ, для того, чтобы студенты там проходили практику. По словам директора суза Владимира Шубина, в новом филиале сформируют три группы: одну по специальности «Лечебное дело» и две - «Сестринское дело».

Всего в Советском филиале медколледжа будут проходить обучение 75 студентов.