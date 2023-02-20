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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 9:57

Две легковушки и «Газель» столкнулись в Кирове, есть пострадавшие

Травмы получили три человека, среди них ребенок
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Попова и Красина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Попова и Красина. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сегодня, 20 февраля, в Кирове столкнулись «Киа Рио», «Газель» и «Лада Веста». Авария случилась в 11 часов 15 минут.

Авто столкнулись на перекрестке улиц Ивана Попова и Красина. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель и два пассажира «Киа Рио» получили травмы, среди них ребенок. Начата проверка, устанавливаются все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, ранее 4 человека пострадали в столкновении машин на улице Ленина. А в Зуевском районе пешеход погиб под колесами иномарки.