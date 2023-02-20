31 тысячу рублей добавили к выплате детям-сиротам, отучившимся в кировских техникумах и колледжах

Выпускники сами выбирают между выплатой пособия и выдачей инвентаря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области увеличили выплаты для детей-сирот - выпускников техникумов и колледжей. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Выпускники учреждений СПО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают одежду, обувь и инвентарь после завершения обучения. По их желанию выдачу инвентаря могут заменить на денежную компенсацию (единовременное пособие).

Ранее пособие составляло 44 300 рублей. Однако власти подняли эту сумму до 75 400 рублей в 2023 году. Дополнительные средства выделены из казны региона.

Ранее стало известно о повышении зарплат кировчанам, работающим в бюджетной сфере.