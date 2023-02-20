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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 9:36

Четверо кировчан пострадали в ДТП на улице Ленина

Столкнулись «Ауди» и «Хендай Солярис»
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Одну из иномарок отбросило в сторону. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Одну из иномарок отбросило в сторону. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В субботу, 18 февраля, в Кирове произошла авария с пострадавшими. Предварительными данными о происшествии поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП случилось в 21 час 25 минут. У дома на улице Ленина, 153 столкнулись «Хендай Солярис» и «Ауди», которую от удара отбросило на столб. В результате четыре пассажира «Ауди» получили травмы. О пострадавших в салоне «Соляриса» не сообщается.

Напомним, в Зуевском районе в выходные иномарка насмерть сбила пешехода. Всего за три дня в регионе зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшестий.