Четверо кировчан пострадали в ДТП на улице Ленина

Одну из иномарок отбросило в сторону. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В субботу, 18 февраля, в Кирове произошла авария с пострадавшими. Предварительными данными о происшествии поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП случилось в 21 час 25 минут. У дома на улице Ленина, 153 столкнулись «Хендай Солярис» и «Ауди», которую от удара отбросило на столб. В результате четыре пассажира «Ауди» получили травмы. О пострадавших в салоне «Соляриса» не сообщается.

Напомним, в Зуевском районе в выходные иномарка насмерть сбила пешехода. Всего за три дня в регионе зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшестий.