В Кирове снесли аварийный дом на улице Горбачева

Кировское жилищное управление не отреагировало во время на поручение снести здание. ФОТО: прокуратура Кировской области

На улице Горбачева, 6 снесли аварийное здание. Подробностями поделились в областной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что Кировским жилищным управлением в установленные сроки не был произведен снос здания. Из постройки в Первомайском районе давно расселили жильцов по программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда», но пустующее здание продолжало стоять на месте, и сносить его никто не торопился. Бездействием казенного учреждения заинтересовался прокурор Первомайского района.

На данный момент постройку ликвидировали. На месте проводят работы по вывозу отходов.