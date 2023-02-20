В Кировской области «Тойота» насмерть сбила мужчину

В результате аварии пешеход скончался. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Зуевском районе Кировской области случилось смертельное ДТП. Предварительными данными об аварии делятся в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

В воскресенье, 19 февраля, в 17.35 на 27-м километре дороги «Зуевка - Мухино - Октябрьский» 56-летний мужчина на «Тойоте» сбил 41-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход скончался.

Всего за пятницу и выходные дни (17-19 февраля) в Кировской области зафиксировали восемь дорожно-транспортных происшествий. В Зуевском районе пешеход погиб, в других авариях 11 человек получили травмы.

Напомним, ранее в ДТП на трассе под Слободским пострадали сразу пять человек.