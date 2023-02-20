Кировчанин устроил дебош в магазине

Молодого человека передали полиции для разбирательства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рецидивист устроил в магазине дебош, но его задержали кировские росгвардейцы. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе ведомства.

На днях, в магазин на улице Ульяновской зашел молодой человек, который, по словам продавщицы, вел себя агрессивно. 25-летний мужчина громко кричал и нецензурно выражался. Когда женщина сделала ему замечание, рецидивист начал угрожать ей расправой. Продавщица нажала тревожную кнопку, и через несколько минут на место прибыл экипаж Росгвардии.

Молодого человека доставали в полицию для дальнейшего разбирательства.