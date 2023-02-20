Кировчанин-рецидивист избил в сауне свою подругу

Сигнал поступил около 9 часов вечера, сотрудники сразу же отреагировали на него. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанин избил свою знакомую в бане. Потерпевшую спасли сотрудники росгвардии.

В ведомстве рассказали, что около 9 часов вечера на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из сауны. Приехавших на место стражей правопорядка встретили работники заведения. По словам последних, между отдыхающими возникла ссора, которая в итоге переросла в драку. 38-летний мужчина начал избивать свою спутницу, но его удалось остановить.

Потерпевшей вызвали скорую, ее госпитализировали. Ранее судимого кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.