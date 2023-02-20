20 февраля в Кирове пройдут отключения электричества

Отключения пройдут с 08.30 до 17.30 в Кирове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове с 20 февраля пройдут отключения света в Ленинском районе. Электричества не будет в следующих домах:

- С 08.30 до 17.00 в домах с 1 по 10 на улице Блюхера, и в доме 2а на улице Милицейской;

- С 08.00 до 16.00 в домах 1, 7, 12, 15 на Крайнем переулке, в домах 16а и 18 на улице Лесозаводской, в доме №3 на улице Загородной и в доме №100 на улице Розы Люксембург;

- С 09.00 до 12.00 в домах 7 и 9 на улице Лепсе. В поселке Новом на улице Калининцы, в домах с 7 по 24, в домах 53-99 на улице 4-й Пятилетки, в домах 64-79 на улице Гастелло, в доме 17 на улице Сенной, в доме 86 на улице Громовой;

- С 09.00 до 16.00 в домах 41, 42, 44 на улице Семаковской.

Плановые отключения пройдут в связи с ремонтом оборудования.