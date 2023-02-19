Чепчанин через суд заставил соседа демонтировать кондиционер

Из-за соседского устройства мужчина не мог проветривать собственную квартиру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кирово-Чепецка подал в суд на своего соседа. Причина иска весьма необычная: мужчине мешал жить соседский кондиционер.

По словам чепчанина, устройство, которое ответчик разместил на внешней стене дома, шумело, протекало и портило вид дома. Кроме того, что из-за соседского кондиционера чепчанин не мог проветривать собственную квартиру. Иными словами, устройство причиняло мужчине моральный вред и вообще мешало жить.

Закон встал на сторону истца, ведь для установки оборудования на фасаде дома (что является общедомовой собственностью) было необходимо согласие большинства его жителей. А такого согласия у ответчика не было.

В итоге Кирово-Чепецкий райсуд заключил, что установка кондиционера была проведена незаконно. Хозяина устройства обязали его демонтировать.

А вот компенсации морального вреда истцу добиться не удалось.