До конца года в Кирове построят пять домов для переезда горожан из аварийного жилья

По области для переселенцев за год построят 17 домов. ФОТО: правительство Кировской области

До конца 2023 года в Кировской области планируется построить 17 многоквартирных домов для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Такими планами поделились в региональном правительстве.

Никогда еще для расселения аварийного жилья в Кировской области не строили такое большое количество домов. Больше всего домов – пять - планируется построить в Кирове. На сегодня в микрорайоне Лянгасово завершается строительство коробки пятиэтажного дома площадью 3500 кв.м. Объект планируется сдать летом.

Еще два новых дома в Кирове будут построены на ул. Анжелия Михеева. По одному дому появятся в Кирове на ул. Капитана Дорофеева и ул. Энтузиастов.