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НовостиОбщество19 февраля 2023 16:43

До конца года в Кирове построят пять домов для переезда горожан из аварийного жилья

Это рекордное количество домов для переселенцев за последние годы
Анастасия Николаенко
По области для переселенцев за год построят 17 домов. ФОТО: правительство Кировской области

По области для переселенцев за год построят 17 домов. ФОТО: правительство Кировской области

До конца 2023 года в Кировской области планируется построить 17 многоквартирных домов для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Такими планами поделились в региональном правительстве.

Никогда еще для расселения аварийного жилья в Кировской области не строили такое большое количество домов. Больше всего домов – пять - планируется построить в Кирове. На сегодня в микрорайоне Лянгасово завершается строительство коробки пятиэтажного дома площадью 3500 кв.м. Объект планируется сдать летом.

Еще два новых дома в Кирове будут построены на ул. Анжелия Михеева. По одному дому появятся в Кирове на ул. Капитана Дорофеева и ул. Энтузиастов.