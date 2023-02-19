Реконструкцию сетей водоснабжения в Котельниче завершат до конца 2023 года

По проекту к системе центрального водоснабжения будут подключены микрорайоны Котельнич-2 и ПМК-7. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Котельниче в рамках проекта «Чистая вода» ведутся работы по реконструкции объектов питьевого водоснабжения. Об этом рассказали в правительстве Кировской области.

Проектирование работ было завершено в начале 2022 года. На проект получено положительное заключение государственной экспертизы. Летом 2022 года глава региона Александр Соколов провел переговоры с министром строительства России Иреком Файзуллиным и договорился о выделении средств на модернизацию системы водоснабжения Котельнича.

По проекту к системе центрального водоснабжения будут подключены микрорайоны Котельнич-2 и ПМК-7. Сейчас вода в дома этих районов поступает из разных скважин, но по результатам лабораторных исследований качество воды в них не соответствует санитарным нормам. Благодаря модернизации системы будет улучшено качество водоснабжения для 2400 жителей города Котельнича.

Работы будут завершены до конца 2023 года.