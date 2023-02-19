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НовостиОбщество19 февраля 2023 10:22

В Кирове снова протестировали передвижную лабораторию

Замеры воздуха провели в микрорайоне Озерки
Артем ЗАМЯТИН
Состояние воздуха в Озерках оценили как удовлетворительное. ФОТО: министерство охраны окружающей среды Кировской области

Состояние воздуха в Озерках оценили как удовлетворительное. ФОТО: министерство охраны окружающей среды Кировской области

В Кирове продолжается тестирование передвижной лаборатории. Результатами поделились в региональном министерстве охраны окружающей среды.

10 февраля эксперты собирали образцы воздуха в микрорайоне Озерки. Выполнялись измерения концентраций общепромышленных веществ.

Результаты исследований показали, что содержание общепромышленных веществ в воздухе в среднем в 10 раз ниже предельно допустимой концентрации, углеводородов - в 100 раз ниже, концентрация сажи в норме. Содержание сероводорода в атмосферном воздухе в 25 раз ниже нормы.

Состояние воздуха в районе по результатам испытаний можно считать удовлетворительным.