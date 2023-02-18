Автобус из Кирова в Чебоксары сделают ежедневным

Автобусы будут отправляться с автовокзала Кирова в 7 часов утра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со вторника, 21 февраля 2023 года, открывается новый автобусный маршрут. Об этом рассказали в «КировПассажирАвтоТрансе» (КПАТе).

Автобусный маршрут свяжет Киров и Чебоксары. Маршрут пройдет через поселки Сернур и Советский. Автобусы будут ездить ежедневно: отправление с автовокзала в Кирове в 07.00. Стоимость проезда, по данным КПАТа, составит 1 200 рублей.

Ранее мы сообщали о жалобах жителей Левашей и Кокуя на проблемы с транспортом: 52-й автобус ходит всего три раза в сутки. В итоге людям приходится идти в аптеки и магазины, вести детей в садики и школы по обочине трассы. Разобраться в проблеме помогают активисты Народного фронта.