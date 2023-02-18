Кировчанин споет свою песню на федеральном канале

Кировчанин Виталий Цепелев (слева) появится в эфире сегодня, 18 февраля. Фото: ТНТ

Кировчанин Виталий Цепелев принял участие в шоу на федеральном канале. 19-летний житель нашего города выступит на ТНТ в передаче «Конфетка». Он споет песню собственного сочинения под названием «Мечта». Суть программы в том, что звезды российского шоу-бизнеса должны улучшить качество песни малоизвестного артиста.

В шоу примут участие также Гарик Мартиросян, Марина Кравец и Ольга Бузова.

- Вы услышите мою «Мечту» в исполнении другого артиста, это получилась настоящая «Конфетка»! - написал кировчанин в соцсетях.

Выпуск покажут в эфире сегодня в 21.00.