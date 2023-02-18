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НовостиОбщество18 февраля 2023 12:46

Кировская область получит дополнительное финансирование на развитие лесного хозяйства

Губернатор Александр Соколов договорился об этом на встрече с главой Рослесхоза
Артем ЗАМЯТИН
Лесоустройство пройдет на площади в 94,5 тысячи гектаров.

Лесоустройство пройдет на площади в 94,5 тысячи гектаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональное правительство рассказало про увеличение финансирования лесной промышленности в Кировской области. За счет федеральных средств за 2023 год проведут работы по лесоустройству на площади 94,5 тысячи гектаров. Также отметили, что необходимо уделить особое внимание мониторингу пожарной безопасности.

На встрече глава региона Александр Соколов и руководитель Рослесхоза Иван Советников обсудили казусы, внесенные в Лесной кодекс. Нестыковка заключается в том, что заявителям на аукцион для получения леса в аренду нужно предоставить доказательства наличия перерабатывающих мощностей, а вот от участников аукциона это уже не требуется. Процедуру нужно доработать.