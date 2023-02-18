Эксперты не нашли ГМО и антибиотики в молочной продукции в Кировской области

Специалисты исследовали 6 тысяч проб «молочки» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управлении Роспотребнадзора по Кировской области подвели итоги мониторинга качества молока и молочных продуктов за 2022 год.

Всего в течение года взяли и исследовали 6 тысяч проб. 4 400 проб проверяли на микробиологические показатели безопасности. Не соответствовали требованиям 4,6%. 1 220 проб исследовали на соответствие ГОСТам и ТУ, забраковали 1,6% образцов.

184 пробы проверили на фальсификат (добавление жиров растительного происхождения). Нашли 4 нарушения в пробах масла, творога, сыра (2,1%).

Ни в одной пробе не нашли ГМО и антибиотиков.